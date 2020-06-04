Порезали колеса и выстрелили в стекло: на Харьковщине задержали мужчин, угрожавших полицейским

Новости Украины:На Харьковщине задержали мужчин, которые угрожали полиции палкой, топором и оружием.

В Краснокутском районе Харьковской области правоохранители задержали участников общественной организации, окружили и угрожали работникам полиции.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи. Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло", - сказано в сообщении.

Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Также установлено, что накануне, 2 июня, эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.

Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства.