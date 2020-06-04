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Под Кабмином собрались "евробляхеры"

Под Кабмином собрались "евробляхеры"
11:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Под Кабмином протестуют владельцы авто на "евробляхах".

Под зданием Кабмина владельцы авто на еврономерах требуют от правительства предоставить выводы относительно законопроекта о доступном растаможивания, для того чтобы его можно было подать на рассмотрение Верховной Рады.

Под зданием Кабмина собрались несколько сотен протестующих.

Организаторы акции отмечают, что законопроект о растаможивании автомобилей с еврономерами уже готов и сейчас находится на рассмотрении в Министерстве финансов Украины. Митингующие требуют от Минфина ускорить рассмотрение законопроекта и предоставить свои выводы ему.

По словам организаторов, сегодня вечером Минфин проведет встречу с авторами законопроекта, на которой представит свои замечания и выводы.

Протестующие привезли под здание Кабмина свои авто и сигналят, чтобы привлечь к себе внимание правительства.

Как сообщал Укринформ, Национальная полиция Украину 4 июня в связи с анонсированными массовыми акциями усилила меры безопасности в правительственном квартале.

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Все по теме:

Правительство, Кабмин, КМУ, Евробляхи.
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