"Не убил - уже хорошо": Зеленский пострелял из лука (Видео)

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский сегодня посетил Каменец-Подольский для совещания с представителями туристической отрасли.

Президент Владимир Зеленский пострелял из лука в Каменец-Подольской крепости во время своего визита в Хмельницкую область.

Видео транслировалась в прямом эфире на странице Офиса президента в Facebook.

Владимиру Зеленскому в ходе экскурсии показали тир и предложили самому сделать выстрел. Зеленский попал в ногу нарисованному на мишени кабану.

"Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя", - пошутил Зеленский.

Президент приехал в Каменец-Подольский для совещания с представителями туристической отрасли.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с бизнесом в Хмельницком прогулялся по центральной части города и попробовал кофе в местном заведении. Это вызвало бурные дискуссии в соцсетях, так как кафе и рестораны закрыты до 5 июня из-за карантина.

Вскоре Зеленский заявил, что готов заплатить штраф в случае, если его визит в хмельницкую кофейню признают нарушением карантина.