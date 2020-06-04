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"Высший пилотаж": Зеленский попробовал грибную юшку в Каменце-Подольском

"Высший пилотаж": Зеленский попробовал грибную юшку в Каменце-Подольском
16:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский в Каменце-Подольском посетил музей миниатюр, приобрел сувенирные магниты и попробовал традиционную украинскую грибную юшку.

Об этом сообщает Офис Президента в Facebook. 

"Президент Украины Владимир Зеленский прогулялся по улицам Каменец-Подольского и принял участие в экскурсии по музею миниатюр под открытым небом "Замки Украины". Также он приобрел на память сувениры - магниты с изображением исторической части города", - отметили в ОП.

Кроме того, Зеленский на своей Facebook-странице рассказал о вкусной грибной юшке в Каменце. 

"Традиционная украинская грибная юшка в Каменце-Подольском - это высший пилотаж. Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем!", - написал президент.

Зеленский выпил кофе в кафе в Хмельницком

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 3-4 июня находится с рабочей поездкой на Хмельнитчине.

3 июня в Хмельницком он провел встречу с представителями бизнеса, а 4 июня в Каменец-Подольской крепости встретился с туроператорами.

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Все по теме:

Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Владимир Зеленский, Грибная юшка.
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