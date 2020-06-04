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Зеленский выпил кофе в кафе в Хмельницком

Зеленский выпил кофе в кафе в Хмельницком
00:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Зеленский прогулялся по центру Хмельницкого.

Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе.

Об этом сообщается на странице Офиса Президента в Facebook.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят с карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - отметил глава государства.

В ОП отметили, что по вечерам в этой части города обычно собирается много молодежи, и визит Президента вызвал большой ажиотаж - горожане окружили кафе, желая поздороваться с ним и сделать фото.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 3-4 июня находится с рабочей поездкой на Хмельнитчине.

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Хмельницкая область, Карантин, Владимир Зеленский.
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