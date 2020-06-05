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Убил собаку - накормил семью: в Винницкой области живодер получил 2,5 года

Убил собаку - накормил семью: в Винницкой области живодер получил 2,5 года
00:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Жителю Винницкой области дали 2,5 года тюрьмы за убийство собаки.

В Винницкой области 50-летнего жителя Могилев-Подольского за убийство собаки суд лишил свободы на два с половиной года.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Третьего июня Могилев-Подольский городской суд назначил наказание местному жителю за убийство животного. Во время досудебного расследования установлено, что 23 февраля возле магазина в селе Ивоновка мужчина жестоко расправился с собакой, дома приготовил его и накормил свою семью, в том числе несовершеннолетнего сына", - говорится в сообщении.

По данному факту полицией было проведено досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, собраны все необходимые доказательства, на основании которых суд признал злоумышленника виновным в совершении этого преступления.

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В среду, 3 июня, 50-летнему подсудимому, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, суд назначил наказание 2,5 лет лишения свободы.

На момент совершения преступления мужчина уже отбывал условный срок наказания за кражу, поэтому по совокупности сроков заключения следующие 5,5 лет он проведет за решеткой.

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Винницкая область, Суд, Собака, Нацполиция.
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