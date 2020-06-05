Регионы Украины с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

Новости Украины:В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в городе Киев, а также во Львовской и Ровенской областях.

Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (заболевания коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано в городе Киев - 82, Львовской области - 73, и Ровенской области - 57", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в Украине уже 25963 случая COVID-19, за сутки - более полутысячи.