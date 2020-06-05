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Кличко: В столице в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции

Кличко: В столице в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции
14:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В столице, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции.

В Киеве, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Увеличился за последние дни пассажиропоток в метро. Он уже составляет почти 800 тысяч пассажиров ежедневно. Напомню, сначала, после возобновления работы, метро перевозило в среднем до 500 тысяч человек. То есть, риск заразиться в транспорте - увеличивается", - отметил Виталий Кличко.

По его словам, для того чтобы не допустить большого скопления людей в метро в час пик ограничивают вход на некоторые станции метро.

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"Не закрывают, а ограничивают - когда станция работает на одни или двое дверей на вход. На сегодня количество пассажиров увеличилось на 5 станциях метрополитена. Поэтому они - под особым контролем. Это станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная", и "Почайна". Именно на них растет пассажиропоток в последние дни", - сказал Кличко.

Также Кличко отметил, что увеличился пассажиропоток и в наземном транспорте.

"Если в первые дни после возобновления работы, наземный общественный транспорт перевозил не более 200 тысяч пассажиров, то, например, вчера эта цифра составляла 575 тысяч человек. Ежедневно на маршруты выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия "Киевпастранс". Работают и частные перевозчики", - сообщил мэр столицы.

Как сообщалось, в столице за сутки коронавирус подтвердили у 82 человек, среди них 14 медиков.

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Киев, Украина, КГГА.
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