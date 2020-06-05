Президент сменил главу Службы внешней разведки

Новости Украины:Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины, уволив с этой должности Валерия Евдокимова и назначив на нее Валерия Кондратюка.

Президент Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины, уволив с этой должности Валерия Евдокимова и назначив на нее Валерия Кондратюка. Об этом говорится в президентских указах от 5 июня.

"Назначить Кондратюка Валерия Витальевича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №212.

Перед этим, указом №211, Евдокимов Валерий Владимирович уволен с должности главы Службы внешней разведки Украины.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова председателем Службы внешней разведки Украины 20 сентября 2019 года.

Перед этим, 11 сентября, Президент Украины уволил главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева.