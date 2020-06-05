Всех украинских призывников хотят тестировать на коронавирус

Новости Украины:В Украине всех призывников хотят тестировать на COVID-19.

Военкоматы придерживаются карантинных мероприятий и соответствующих ограничений во время призывной кампании; кроме того, сейчас решается вопрос о тестировании всех призывников на COVID-19.

Об этом заявили в Минобороны, отвечая на вопрос об обязательности тестирования на коронавирус для призывников.

«Генеральным штабом ВСУ совместно с командованием Медицинских сил Вооруженных сил Украины предоставлено распоряжение органам военного управления по организации работы на призывных участках и областных сборных пунктах военных комиссариатов (территориальных центрах комплектования и социальной поддержки) в условиях ограничений, определенных соответствующими решениями правительства и рекомендациями, указаниями и нормативными документами Министерства здравоохранения Украины, связанными с предотвращением распространения и территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Тестирование люднй на наличие коронавирусной инфекции, в том числе призывников, будет осуществляться в соответствии с утвержденными Министерством обороны здоровья Украины Стандартами медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», - говорится в сообщении.

В Минобороны объяснили, что идет процесс согласования документа. После утверждения стандартов в оборонном ведомстве предоставят развернутую информацию по тестированию призывников.

Напомним, по состоянию на 5 июня в Вооруженных силах Украины болеет 142 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2. За сутки выявлено 14 новых случаев.

В Украине в целом 25 964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 762 летальных, 11372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая.