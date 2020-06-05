Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали "тишину"

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за сутки.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя, Опытного и Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь вблизи Новоалександровки из стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.