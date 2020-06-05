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Проблемы с водой в Крыму: оккупанты продолжают бурить скважины

Проблемы с водой в Крыму: оккупанты продолжают бурить скважины
23:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:В оккупированном Крыму продолжают бурить подземные скважины в поисках воды.

Во временно оккупированном Россией Крыму продолжают бурить подземные скважины для решения проблем с водой. Об этом рассказал председатель подконтрольного России т.н. "Министерства экологии и природных ресурсов Крыма" Геннадий Нараев на пресс конференции в Симферополе, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В прошлом году по адресным инвестиционным программам пробурено восемь новых скважин в Советском, Первомайском, Черноморском районе. В этом году продолжаем эту работу: четыре скважины в Симферопольском районе бурятся, один - в Бахчисарайском районе, начинаем работу в Кировском районе", - сказал Нараев.

По информации издания, российские СМИ 3 июня, сообщили, что оккупационная власть аннексированного Крыма не способна решить проблемы с водоснабжением полуострова.

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Также сообщается, что за последний месяц наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 миллиона кубометров.

Ранее в Постоянном представительстве президента Украины в АРК сообщили, что поставки воды в аннексированный Россией Крым и Севастополь Северо-Крымским каналом возможны только после деоккупации полуострова.

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Вода, скважины, Оккупированный Крым.
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