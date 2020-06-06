Черниговскую телекомпанию лишили эфирных часов

Новости Украины:ТРК "Нежинское телевидение" отключили от эфира за значительную задолженность.

На Черниговщине коммунальную телерадиокомпанию "Нежинское телевидения" отключили от эфира за долги.

Об этом в Facebook сообщила представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Черниговской области Ирина Сенченко.

"По информации руководителя Черниговского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, причиной принятия решения о прекращении предоставления телекоммуникационных услуг является значительная задолженность коммунального предприятия", - написала она.

По словам Сенченко, вопрос погашения долгов "Нежинского телевидения" перед концерном и другим учреждением, а также дальнейшей судьбы предприятия в ближайшие дни рассмотрит профильная комиссия Нежинского городского совета.

Представительница Нацсовета отметила, что телеканал "Нежинское телевидение" (логотип "НТВ") - это единственный местный телевещатель в области, который не имеет "цифровой" лицензии и до отключения (4 июня) работал в формате аналогового вещания. По лицензии, он имеет 4 часа собственного эфира и 20 часов ретрансляции ("24 канал").