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Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
13:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Возле Опытного и Марьинки ранили двух украинских военных.

На Донбассе с начала суток 6 июня в результате обстрелов со стороны российских оккупантов ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 6 июня, российско-оккупационные войска, в очередной раз нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил. Так, возле населенного пункта Опытное противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение. Также неподалеку Марьинки был ранен еще один украинский герой. Противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

По данным штаба, воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

День в ООС: пострадали двое военных ВСУ

За прошедшие сутки, 5 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двое бойцов получили ранения.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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