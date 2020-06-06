Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ

Новости Украины:Возле Опытного и Марьинки ранили двух украинских военных.

На Донбассе с начала суток 6 июня в результате обстрелов со стороны российских оккупантов ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 6 июня, российско-оккупационные войска, в очередной раз нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил. Так, возле населенного пункта Опытное противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение. Также неподалеку Марьинки был ранен еще один украинский герой. Противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

По данным штаба, воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки, 5 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двое бойцов получили ранения.