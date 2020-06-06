День в ООС: пострадали двое военных ВСУ

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" против защитников Авдеевки враг применил 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Павлополя и Опросного российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Украинских защитников Старогнатовки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты возле Широкиного – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступления не останутся безнаказанными. После чего захватчики прекратили свою деятельность.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Свободного и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта.
От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.