Прекращение огня на Донбассе: глава МИД передал Германии предложения

Новости Украины:Предложения о прекращении огня на Донбассе переданы МИД Германии.

Украинская делегация во время переговоров в Берлине передала министру иностранных дел Германии Хайко Маасу конкретное предложение относительно механизма прекращения огня на Донбассе для дальнейших консультаций с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы больше часа беседовали с министром иностранных дел Германии исключительно о том, как прекратить огонь (на Донбассе. – ред.), обсуждали такое, модальность, такую, каким образом сделать так, чтобы не с нашего, а с той стороны прекратили стрелять... Мы передали немецкой стороне конкретное предложение того, как мы видим механизм обеспечения прекращения огня. Мы попросили наших немецких партнеров в качестве посредников в "нормандском формате" проконсультироваться с Российской Федерацией по этому вопросу", - сказал Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона "где-то напрямую" предлагает россиянам, но здесь привлекла также потенциал и силу немецкой дипломатии, чтобы провести эти консультации.

"Мы обсуждали очень конкретные вещи и это были конкретные предложения. С российской стороны также приходят очень конкретные, но вывернутые наизнанку предложения, которые абсолютно для нас неприемлемы. Мы их отвергаем и вносим сами", - отметил глава МИД.

Как сообщалось ранее, украинская делегация во главе с министром иностранных дел Кулебою 2 июня находилась в Берлине, где провела переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом. На повестке дня были, в частности, деоккупация ОРДЛО и Крыма; поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы; европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 года и тому подобное.