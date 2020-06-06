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В Одесской области поймали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции

В Одесской области поймали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции
13:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Гражданина Турции разыскивали за организацию канала нелегальной миграции в Молдове.

В морском порту "Черноморск" (Одесская обл.) задержан иностранец, разыскиваемый через Интерпол за организацию канала нелегальной миграции.

Как сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, вчера в пункт пропуска "Черноморский морской порт" прибыл гражданин Турции, который намеревался отправиться на родину на теплоходе Kaunas.

"Когда он проходил пограничный контроль, сработала база данных Интерпола. Проверив информацию, пограничники выяснили, что иностранец находится в международном розыске за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова", - сообщили в пресс-службе.

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Пограничники задержали злоумышленника и передали представителям Нацполиции. Также об этом факте проинформированы сотрудники Укрбюро Интерпола в Киеве.

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Украина, Молдова, Турция, Интерпол, Одесская область.
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