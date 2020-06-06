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Посольство Украины в США вновь открывает двери для граждан

Посольство Украины в США вновь открывает двери для граждан
01:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Посольство Украины в США возобновляет прием граждан.

Посольство Украины в США с 9 июня восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам, при этом консульский прием будет проводиться только по предварительной записи.

Об этом сообщили на Facebook странице посольства Украины в США.

Отмечается, что консульский прием будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства. Записаться на прием можно:

  • по паспортным вопросам - на сайте ukremb.net;
  • по вопросам нотариата - через электронный адрес [email protected] (в обращении просят указать запрашиваемое нотариальное действие, фамилию и имя заявителя и контактный номер телефона);
  • по вопросам гражданства, на постоянное проживание и истребования - через электронный адрес [email protected]

Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.

При этом при посещении посольства граждане должны соблюдать следующие правила:

  • приходить на прием в назначенное время;
  • иметь при себе все необходимые заполненные заявления, оригиналы и копии документов, money order на определенную сумму консульского действия;
  • использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

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По консульским вопросам просят обращаться на электронную почту [email protected] В случае угрозы жизни или смерти можно звонить на "горячую линию" (1) 202322 2616.

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Украина, США, Посольство.
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