Посольство Украины в США вновь открывает двери для граждан

Посольство Украины в США с 9 июня восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам, при этом консульский прием будет проводиться только по предварительной записи.
Об этом сообщили на Facebook странице посольства Украины в США.
Отмечается, что консульский прием будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства. Записаться на прием можно:
Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.
При этом при посещении посольства граждане должны соблюдать следующие правила:
По консульским вопросам просят обращаться на электронную почту [email protected] В случае угрозы жизни или смерти можно звонить на "горячую линию" (1) 202322 2616.