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Президент ответил на петицию о домашнем насилии

Президент ответил на петицию о домашнем насилии
21:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владимир Зеленский внесет в порядке инициативы на рассмотрение ВР проект закона о Стамбульской конвенции после представления МИД соответствующих предложений.

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о ратификации Стамбульской конвенции после представления Министерством иностранных дел соответствующих предложений.

Об этом говорится в ответе Президента на электронную петицию о ратификации Стамбульской конвенции.

"Президент Украины внесет в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" после представления Министерством иностранных дел Украины в установленном порядке соответствующих предложений", - говорится в ответе на петицию.

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При этом Министерству иностранных дел и Министерству социальной политики Украины предложено "оперативно проработать указанный вопрос".

Петиция о ратификации Стамбульской конвенции была зарегистрирована 24 февраля 2020 года. Петиция набрала необходимое количество голосов для дальнейшего рассмотрения.

Как сообщалось, ООН призвал Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнему насилию и борьбе с этими явлениями" (Стамбульская конвенция).

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Украина, Президент, ОП.
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