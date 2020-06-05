Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент выступил за легализацию частных армий в Украине
Президент выступил за легализацию частных армий в Украине
Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали "тишину"
СМИ: Шевченко проработает в сборной Украины до конца ЧМ-2022
Шевченко проработает в сборной до конца ЧМ-2022
"Холостячка" набирает обороты: ведущий проекта поделился подробностями кастинга на шоу
Ведущий "Холостячки" поделился подробностями кастинга на шоу

Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования

Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования
20:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В МВФ рекомендует государственным органам воздержаться от Меморандума об экономических и финансовых политиках до момента их рассмотрения Советом директоров.

МВФ рекомендует государственным органам страны-члена воздержаться от публикации Меморандума об экономических и финансовых политиках до момента их рассмотрения Советом директоров Международного валютного фонда. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Украины.

"Одним из документов, регулирующих взаимоотношения МВФ со странами-членами являются Обновленное пособие по политике прозрачности Фонда. В соответствии с пунктом 8 упомянутого Руководства большинство документов Совета директоров должны публиковаться безотлагательно, одновременно они не могут публиковаться до даты заседания Совета. Также в руководстве указано, что МВФ рекомендует государственным органам страны-члена воздержаться от публикации Письма о намерениях и Меморандума об экономических и финансовых политиках до момента их рассмотрения Советом директоров Международного валютного фонда", - отметили в министерстве.

Сообщается, что преждевременная публикация "может быть воспринята как предубеждения решения Совета директоров и создать ложное впечатление, что Фонд уже утвердил запрос страны-члена".

Владимир Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции

Кроме того, в Минюсте напомнили, что вопрос одобрения программы Stand-by для Украины планируется рассмотреть на заседании Совета директоров МВФ 9 июня.

Письмо о намерениях и Меморандум об экономических и финансовых политиках будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов Украины и Национального банка Украины сразу после принятия положительного решения Советом директоров МВФ как это урегулировано политикой прозрачности Фонда.

Напомним, МВФ примет окончательное решение о предоставлении Украине 5 мрд долларов США до 10 июня. Сейчас в МВФ отказались комментировать опубликованный в СМИ меморандум с Украиной. Новое соглашение с МВФ по программе stand by, решение по которому ожидается 5 июня, рассчитано на 3 транша.

Как сообщалось, ранее в Минфине озвучили условия предоставления Украине кредита МВФ по новой программе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МВФ, Минюст.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день
02 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
04 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
05 Данилов: РФ - это искусственное образование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели телефонный разговор
Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели телефонный разговор
&quot;Дія&quot;: В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
"Дія": В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
Владимир Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
&quot;Цель – продвигать Украину&quot;: В венской галерее появился украинский аудиогид
"Цель – продвигать Украину": В венской галерее появился украинский аудиогид
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь