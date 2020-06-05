Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования

Новости Украины:В МВФ рекомендует государственным органам воздержаться от Меморандума об экономических и финансовых политиках до момента их рассмотрения Советом директоров.

МВФ рекомендует государственным органам страны-члена воздержаться от публикации Меморандума об экономических и финансовых политиках до момента их рассмотрения Советом директоров Международного валютного фонда. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Украины.

"Одним из документов, регулирующих взаимоотношения МВФ со странами-членами являются Обновленное пособие по политике прозрачности Фонда. В соответствии с пунктом 8 упомянутого Руководства большинство документов Совета директоров должны публиковаться безотлагательно, одновременно они не могут публиковаться до даты заседания Совета. Также в руководстве указано, что МВФ рекомендует государственным органам страны-члена воздержаться от публикации Письма о намерениях и Меморандума об экономических и финансовых политиках до момента их рассмотрения Советом директоров Международного валютного фонда", - отметили в министерстве.

Сообщается, что преждевременная публикация "может быть воспринята как предубеждения решения Совета директоров и создать ложное впечатление, что Фонд уже утвердил запрос страны-члена".

Кроме того, в Минюсте напомнили, что вопрос одобрения программы Stand-by для Украины планируется рассмотреть на заседании Совета директоров МВФ 9 июня.

Письмо о намерениях и Меморандум об экономических и финансовых политиках будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов Украины и Национального банка Украины сразу после принятия положительного решения Советом директоров МВФ как это урегулировано политикой прозрачности Фонда.

Напомним, МВФ примет окончательное решение о предоставлении Украине 5 мрд долларов США до 10 июня. Сейчас в МВФ отказались комментировать опубликованный в СМИ меморандум с Украиной. Новое соглашение с МВФ по программе stand by, решение по которому ожидается 5 июня, рассчитано на 3 транша.

Как сообщалось, ранее в Минфине озвучили условия предоставления Украине кредита МВФ по новой программе.