Владимир Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции

Новости Украины:Зеленский внесет в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о ратификации Стамбульской конвенции.

Президент Украины внесет в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о ратификации Стамбульской конвенции после представления Министерством иностранных дел соответствующих предложений.

Об этом говорится в ответе Президента Владимира Зеленского на электронную петицию № 22/087528-эп с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

"Президент Украины внесет в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" после представления Министерством иностранных дел Украины в установленном порядке соответствующих предложений", - говорится в ответе Зеленского.

Также отмечается, что Министерству иностранных дел Украины и Министерству социальной политики Украины предложено оперативно проработать указанный вопрос.

Как сообщалось, ранее Организация Объединенных Наций призвала Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (Стамбульская конвенция).