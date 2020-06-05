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ОП: Папа Франциск лично занимается вопросом освобождения нацгвардейца Маркива

ОП: Папа Франциск лично занимается вопросом освобождения нацгвардейца Маркива
19:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:За время телефонного разговора Зеленского с Папой Франциском последний отметил, что занимается вопросом освобождения военнослужащего Виталия Маркива.

Во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Его Святейшеством Папой Франциском последний отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Так, известно, что во время разговора Президент проинформировал Его Святейшество о ситуации с безопасностью на Донбассе и обратился к Святому Престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России.

"Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" по отношению к собственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Зеленский.

Президент выступил за легализацию частных армий в Украине

Как информирует пресс служба, Его Святейшество поблагодарил Президента Украины за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что "занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива".

Как сообщалось, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркиву.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

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Украина, Карантин, ОП.
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