Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Всеукраинская школа онлайн: в МОН назвали дату завершения уроков
Всеукраинская школа онлайн: в МОН назвали дату завершения уроков
Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели телефонный разговор
Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели телефонный разговор
СМИ: Шевченко проработает в сборной Украины до конца ЧМ-2022
Шевченко проработает в сборной до конца ЧМ-2022
"Холостячка" набирает обороты: ведущий проекта поделился подробностями кастинга на шоу
Ведущий "Холостячки" поделился подробностями кастинга на шоу

Президент выступил за легализацию частных армий в Украине

Президент выступил за легализацию частных армий в Украине
18:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:По словам президента, на данный момент есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте.

Президент Владимир Зеленский выступил за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине с привлечением ветеранов.

Об этом зашла речь во время первого заседания Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По мнению Зеленского, Консультативный совет может помочь разработать сбалансированный законопроект.

В МОЗ заявили, что поставки лекарственных средств на 2020 год будут осуществлены вовремя

"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", – отметил он.

По его словам, "первоочередные законодательные наработки" Раде стоит предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их к закрытию нынешней сессии.

Ранее сообщалось, что в Украине уже давно существуют не менее пяти частных военных компаний (ЧВК), однако они зарегистрированы и платят налоги за пределами Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, ОП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день
02 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
04 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
05 Данилов: РФ - это искусственное образование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали "тишину"
&quot;Дія&quot;: В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
"Дія": В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
COVID-19 пандемия: в Беларуси - уже почти 47 тысяч случаев заражения
COVID-19 пандемия: в Беларуси - уже почти 47 тыс случаев заражения
&quot;Цель – продвигать Украину&quot;: В венской галерее появился украинский аудиогид
https://24tv.ua/lifestyle/ru/iniciativa-eleny-zelenskoj-venskoj-galeree-albertina-ukraina-
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь