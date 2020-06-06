Криклий: в Украине планируют обновить 1385 мостов

Новости Украины:Владислав Криклий совершил рабочую поездку в Запорожскую область.

Безопасность и надежность являются ключевыми приоритетами по достройке моста в Запорожье и реализации других важных проектов дорожной инфраструктуры в рамках Национальной программы восстановления мостов и "Большого строительства".

На этом акцентировал Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает Правительственный портал.

"Запорожский мост - ключевой проект национальной программы "Большое строительство". Впервые за очень долгое время вокруг вопроса развития дорожной инфраструктуры объединились Президент, правительство, депутаты и местные власти. Мы имеем надежного подрядчика с опытом воплощения крупных инфраструктурных объектов по всему миру. А также четкую стратегию финансирования объекта, что позволит наконец завершить строительство и ввести в эксплуатацию этот объект", - отметил Криклий, осмотрев ход строительства моста.

Он добавил, что Национальная программа восстановления мостов, анонсированная недавно Президентом, будет рассчитана на 5 лет. Общий бюджет программы составляет 28,7 млрд, который не включает 73 искусственные сооружения, которые уже воплощаются в рамках "Большого строительства", и внеклассовые мосты (например, мост в Запорожье).

В первый год работы программы планируется обновить более 100 мостов и путепроводов. Всего на данный момент в приоритете 1385 мостов, продолжается обследование других инфраструктурных сооружений. "Для реализации этой программы крайне важно привлечь как можно больше украинских компаний и производителей. Это сигнал для рынка, ведь 90% всего процесса мостостроения способны обеспечить наши предприятия", - добавил Криклий.

Как сообщалось, на достройку моста в Запорожье выделено финансирование в размере 2,76 млрд грн. Всего в 2020 году на восстановление дорог в Запорожской области предусмотрено 5 млрд 840 млн грн.