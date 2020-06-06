Скандальная стройка: в Киеве новый ТРЦ занимает часть автодороги (Фото)

Новости Украины:Александр Кава обнаружил, что в Киеве строят новый торговый центр за счет магистральной автомобильной дороги.

Экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава рассказал о неслыханном случае в столице. Новая постройка, которая находится возле станции скоростного трамвая "Кольцевая дорога", перекрывает часть дороги, прилегающей рядом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Киеве сделали серьезный прецедент - строительство торгового центра не на газоне или в парке, теперь - за счет проезжей части магистральной автомобильной дороги", - написал он.

Кроме того, торговый центр полностью перекрыл разворотное кольцо скоростного трамвая №3 "Старовокзальная - Кольцевая дорога", что хорошо видно на фото, опубликованном Кавой.

При этом один из комментаторов, Юрий Панин, отмечает, что скорее всего в будущем постройка не будет мешать проезжей части.

"Похоже, что это на время строительства. А так - будет навес/балкон над дорогой", - говорит он.

Напомним, в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодоре) разработали онлайн-карту "Сеть автомобильных дорог Украины", на которой представлена вся актуальная и официальная информация об отечественных дорогах.