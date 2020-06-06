ООС: боевики 4 раза нарушали "тишину", есть раненые

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количетсве обстрелов украинских позиций за сутки.

С начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получили двое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведенными от линии разграничения. Украинские защитники предоставили захватчикам решительный ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил семь мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи опытных.

Возле Марьинки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Богдановки — использовал противотанковые ракетные комплексы.

"Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", — добавляется в сообщении.

Также, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово оккупанты вели огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получил ранения.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются", — суммируется в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военных получили ранения.