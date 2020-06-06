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Владимир Зеленский: "У меня пока нет претензий к Степанову"

Владимир Зеленский: "У меня пока нет претензий к Степанову"
16:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Зеленский заявил, что Кабмин выдержит в состоянии, в котором он есть, до публикации презентаций министерств.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет претензий к министру здравоохранения Максиму Степанову. Он ожидает презентации каждого министерства об их деятельности.

Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

По словам президента, свои презентации министерства должны представить через несколько недель.

Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье

"Мы договорились, что этот Кабмин выдержит в этом состоянии, в котором он есть, пока мы не увидим презентации каждого министерства. Где-то через две недели они должны представить все свои шаги", - заявил он.

Как сообщалось, на этой неделе нардеп от партии "Голос" опубликовала копию постановления суда Киева, согласно которому следователь СБУ обязан возбудить уголовное производство по ее заявлению против Степанова по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). Тогда в комментарии РБК-Украина спикер СБУ сообщила, что дело пока не открыли из-за того, что еще не получили решение суда.

Отметим, Минздрав анонсировал представление плана перерасчета финансирования медреформы.

Ранее в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц.

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Минздрав, Президент, ОП.
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