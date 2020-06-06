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Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье

Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье
16:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: telegram

Новости Украины:Встреча проходит по случаю Дня журналиста, который в Украине празднуют 6 июня.

В субботу, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с журналистами в резиденции Залесье.

Об этом сообщает ТСН.иа.

Владимир Зеленский проводит встречу в неформальной обстановке. Чтобы это подчеркнуть, сам президент сменил рубашку и костюм на футболку и спортивки, а вместо автомобиля пересел на велосипед. Встреча проходит по случаю Дня журналиста, который в Украине празднуют 6 июня.

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Уточняется, что в программе встречи есть катание на велосипеде. Во встрече принимают участие около 30 журналистов. Сначала журналистам предложили прокатиться с президентом на велосипедах по территории резиденции Залесье. После этого президент пригласил всех на небольшой банкет. Сейчас президент общается с журналистами, пишет LIGA.net.

"Зеленский вывез журналистов в лес. Пять километров на велосипедах. Затем общение с президентом и кормление лошадей", - написал журналист РБК-Украина Влад Красинский в Facebook.

Как сообщалось, год назад, 7 июня Зеленский в Залесье проводил похожую закрытую встречу с украинскими журналистами в режиме офрекордс. Тогда каждый из участников получил индивидуальное приглашение, а сама встреча не анонсировалась для широкой публики.

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Украина, Президент, ОП.
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