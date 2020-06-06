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Суббота, 06.06.2020
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Минздрав обозначил области, в которых рано ослаблять карантин

Минздрав обозначил области, в которых рано ослаблять карантин
13:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Минздраве считают, что шесть областей и Киев не готовы к ослаблению карантинных мер.

По состоянию на 6 июня шесть регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Волынская, Донецкая, Житомирская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

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Минздрав, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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