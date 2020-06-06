Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19

Новости Украины:Глава КГГА Виталий Кличко отчитался о ситуации с коронавирусом в столице.

За минувшие сутки коронавирус в Киеве обнаружили у 83 человек, из которых 11 – медики. Госпитализированы 25 пациентов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 19, Деснянском – 17 и в Дарницком и Днепровском – по 10 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Отмечу, что это – чуть ли не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии", - написал Кличко.

За сутки в столице умерло 2 больных COVID-19, выздоровели – 12.

Среди новых больных – 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет, 38 мужчин от 18 до 82 лет, 10-летняя девочка и 3 мальчика в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Всего в больницах с диагнозом коронавирус лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных – в тяжелом состоянии. Трое – под аппаратами ИВЛ.

Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус, среди них 8 детей.