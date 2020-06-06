Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19
Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19
В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшее число новых случаев COVID-19
В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшее число новых случаев COVID-19
Где сегодня смотреть матчи чемпионата Украины
Где сегодня смотреть матчи чемпионата Украины
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня

Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19

Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19
12:50 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Глава КГГА Виталий Кличко отчитался о ситуации с коронавирусом в столице.

За минувшие сутки коронавирус в Киеве обнаружили у 83 человек, из которых 11 – медики. Госпитализированы 25 пациентов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 19, Деснянском – 17 и в Дарницком и Днепровском – по 10 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Отмечу, что это – чуть ли не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии", - написал Кличко.

В Украине свыше полтысячи новых случаев COVID-19

За сутки в столице умерло 2 больных COVID-19, выздоровели – 12.

Среди новых больных – 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет, 38 мужчин от 18 до 82 лет, 10-летняя девочка и 3 мальчика в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Всего в больницах с диагнозом коронавирус лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных – в тяжелом состоянии. Трое – под аппаратами ИВЛ.

Степанов поделился, сколько врачей заболело COVID-19

Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус, среди них 8 детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Чеснок: чем полезен и чем опасен
04 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
05 Лучше, чем кофе: с чего полезней начинать свое утро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лето в &quot;деле&quot;: теплый прогноз погоды на 6 июня
Лето в "деле": теплый прогноз погоды на 6 июня
Сегодня - День журналиста Украины
Сегодня - День журналиста Украины
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником
С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь