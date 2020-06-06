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Степанов поделился, сколько врачей заболело COVID-19
11:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Коронавирусом COVID-19 в Украине заболело 1903 ребенка и 5016 медработников.

В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 1903 ребенка и 5016 медработников.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 550 человек, из них 44 ребенка, а также 53 медработника. Зафиксировано 15 летальных случаев при этом выздоровели 440 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 26514 человек, из них 1903 ребенка, а также 5016 медработников. При этом в целом выписаны 11812 человек, а летальных случаев 777", — отметил он.

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Напомним, в Украине зафиксировано 26514 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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