Степанов поделился, сколько врачей заболело COVID-19

Новости Украины:Коронавирусом COVID-19 в Украине заболело 1903 ребенка и 5016 медработников.

В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 1903 ребенка и 5016 медработников.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 550 человек, из них 44 ребенка, а также 53 медработника. Зафиксировано 15 летальных случаев при этом выздоровели 440 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 26514 человек, из них 1903 ребенка, а также 5016 медработников. При этом в целом выписаны 11812 человек, а летальных случаев 777", — отметил он.

Напомним, в Украине зафиксировано 26514 случаев коронавирусной болезни COVID-19.