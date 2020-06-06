COVID-19: Житомирская область усилила карантин

Новости Украины:В Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия.

В связи с увеличением количества новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Житомирской области — 123 за период с 1 по 4 июня включительно — на территории области усилены противоэпидемические мероприятия, особенно во время выходных и праздничных дней, пишет сайт Житомирской ОГА.

Так, 5 июня на внеочередном заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе председателя ОГА Виталия Бунечко было принято решение об усилении карантинных мероприятий на территории Житомирской области.

"Учитывая показатели эпидемической ситуации временно не вводить послабления противоэпидемических мероприятий на территории области, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 года № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS- CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" (с изменениями от 3 июня 2020 года № 435)", — говорится в протоколе заседания.

В частности до момента стабилизации эпидемической ситуации в области не разрешается деятельность учреждений:

"Лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции. В области регулярно будут осуществляться проверки работы рынков и магазинов по соблюдению карантинных мероприятий, а также при перевозках граждан городским, пригородным и междугородным транспортом", — добавили в ОГА.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано уже 26 514 случаев COVID-19, из них 777 — летальные.