Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов: количество случаев COVID-19 растет из-за легкомыслия
Степанов: количество случаев COVID-19 растет из-за легкомыслия
Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень
Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Аппарат NASA InSight смог пробурить грунт Красной планеты (Видео)
Аппарат NASA InSight пробурил грунт Марса: видео

Эпидемия COVID-19: в одном из сел Черновицкой области все тесты показали положительный результат

Эпидемия COVID-19: в одном из сел Черновицкой области все тесты показали положительный результат
19:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В связи с распространением вируса, в селе Черновка, что в Черновицкой области, все тесты на коронавирус, которые сделали накануне, оказались положительным.

В селе Черновка, что в Черновицкой области, все тесты на коронавирус, которые сделали накануне, оказались положительными, пишет сообщение сельского головы Георгия Боты в Facebook.

"Сегодня мы должны, как никогда, быть дружными, организованными, сильными духом и сделать все, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса в нашем селе! Ситуация сложная!!! И это не где-то в соседнем селе, а рядом с нами! На каждом шагу подстерегает опасность — можно заразиться COVID-19. Все анализы, которые были сделаны накануне — положительные! Больных много!", — указал председатель сельсовета в сообщении.

Он также добавил, что два человека — находятся в больнице, остальные — лечится амбулаторно. Несколько семей — находятся на самоизоляции. Точное количество больных сельский голова не назвал.

COVID-19: Житомирская область усилила карантин

Отметим, что по официальным данным в селе Черновка проживает 2339 человек. По состоянию на утро 6 июня на Буковине зафиксировали 3410 случаев COVID-19.

В Украине пока зафиксировано уже 26 514 случаев COVID-19, из них 777 — летальные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Черновцы, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
04 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
05 Чеснок: чем полезен и чем опасен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: Житомирская область усилила карантин
COVID-19: Житомирская область усилила карантин
ООС: боевики 4 раза нарушали &quot;тишину&quot;, есть раненые
ООС: боевики 4 раза нарушали "тишину", есть раненые
Пандемия: в Италии за сутки более 70 смертей от COVID-19
Пандемия: в Италии за сутки более 70 смертей от COVID-19
Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали
Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь