После прыжка в реку: пограничники спасли мужчину, которого унесло течением в Венгрию

Новости Украины:Сотрудники ГПСУ Украины и Венгрии спасли жизнь украинца, которого без сознания несло течением реки.

Пограничники Украины и Венгрии спасли жизнь украинца, которого без сознания несло течением реки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В частности, как отмечается в сообщении, вчера, 5 июня, около 21.30 пограничный наряд отдела "Дьяково" Мукачевского отряда Закарпатья во время несения службы заметил, как по реке Тиса на территории Венгрии течением сносит человека без признаков жизни.

Пограничники сразу уведомили венгерских коллег и другие взаимодействующие подразделения, а также выставили дополнительные наряды для проверки береговой отмели реки Тиса, по которой проходит украинско-венгерская граница. Вскоре пограничники Венгрии сообщили, что обнаружили неизвестного мужчину без сознания и вызвали скорую помощь.

"Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что 28-летний украинец, местный житель приграничья, прыгнул с моста, который находится на территории Украины. Далее, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться со стремительным течением реки и его начало сносить на территорию соседней страны. Но, к счастью, утопленника удалось спасти", - говорится в сообщении.

Сейчас во время погранично-представительской встречи венгерские правоохранители передали мужчину украинским пограничникам, сообщили в ГПСУ. Что натолкнуло человека на такой поступок он пока не объяснил, добавили в ведомстве.