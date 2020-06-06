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После прыжка в реку: пограничники спасли мужчину, которого унесло течением в Венгрию

После прыжка в реку: пограничники спасли мужчину, которого унесло течением в Венгрию
21:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ

Новости Украины:Сотрудники ГПСУ Украины и Венгрии спасли жизнь украинца, которого без сознания несло течением реки.

Пограничники Украины и Венгрии спасли жизнь украинца, которого без сознания несло течением реки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В частности, как отмечается в сообщении, вчера, 5 июня, около 21.30 пограничный наряд отдела "Дьяково" Мукачевского отряда Закарпатья во время несения службы заметил, как по реке Тиса на территории Венгрии течением сносит человека без признаков жизни.

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Пограничники сразу уведомили венгерских коллег и другие взаимодействующие подразделения, а также выставили дополнительные наряды для проверки береговой отмели реки Тиса, по которой проходит украинско-венгерская граница. Вскоре пограничники Венгрии сообщили, что обнаружили неизвестного мужчину без сознания и вызвали скорую помощь.

"Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что 28-летний украинец, местный житель приграничья, прыгнул с моста, который находится на территории Украины. Далее, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться со стремительным течением реки и его начало сносить на территорию соседней страны. Но, к счастью, утопленника удалось спасти", - говорится в сообщении.

Сейчас во время погранично-представительской встречи венгерские правоохранители передали мужчину украинским пограничникам, сообщили в ГПСУ. Что натолкнуло человека на такой поступок он пока не объяснил, добавили в ведомстве.

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Украина, Венгрия, ГПСУ.
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