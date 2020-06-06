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В Херсонской области официально открыли летний туристический сезон

В Херсонской области официально открыли летний туристический сезон
21:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Херсонской области официально открыли летний туристический сезон.

На Херсонщине официально открыли летний туристический сезон.

Об этом 6 июня во время брифинга в рамках информационного тура для журналистов "Экооздоровление на Херсонщине" заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, сообщает корреспондент.

"Мы сегодня не открываем туристический сезон, потому что на Херсонщине туристический сезон длится 365 дней в году. Сегодня мы открываем летний сезон... В этом году лето особое тем, что мы имеем продолжение карантина - ослабление, но карантин продолжается, и мы готовимся к курортному сезону", - отметил Гусев.

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Он добавил, что, к сожалению, еще не получен ответ о работе детских лагерей - пока этот вопрос на рассмотрении в Минздраве, у главного государственного санитарного врача.

Последние две недели в области продолжается мониторинг состояния баз отдыха - санаториев, пансионатов, во всех курортных населенных пунктах. "Мы обсуждаем, что в каждом отеле, в каждом пансионате, каждом санатории должна быть медицинская часть с одним или несколькими медиками, в зависимости от количества мест для поселения людей, для того, чтобы реагировать быстро на возможные очаги коронавируса, если такие будут", - сказал председатель ОГА.

Как отметил Гусев, в прошлом году Херсонщину посетили, по данным мобильных операторов, 4,2 млн туристов. "В этом году, несмотря на то, что карантин продолжается, ослабляется, но продолжается, мы ждем не меньшее количество туристов... Мои ожидания, что мы имеем возможность принять до 5 млн туристов в этом году, при том, что были ограничения все эти месяцы" , - отметил Гусев.

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По его словам, область рассчитывает на внутренних туристов, у которых нет возможности путешествовать в другие страны.

Как сообщалось, Херсонщина перешла на адаптивную модель карантина.

Сейчас в области 179 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 172 человека побороли недуг, три человека - умерли.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждены 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки - 550. Выздоровели 11812 человек, умерли - 777.

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Украина, Херсон, Коронавирус.
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