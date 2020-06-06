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Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования

Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
20:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, что в среду поедет в Чернигов, чтобы больше узнать о Сергее Шкарлете - кандидате на должность министра образования.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в среду поедет в Чернигов, чтобы больше узнать о ректоре Черниговского национального технологического университета Сергее Шкарлете - кандидате на должность министра образования и науки.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в субботу в Залесье, сообщает LB.ua.

Президент отметил, что изначально рассчитывал, что министерство возглавит Сергей Бабак, народный депутат и глава профильного комитета Верховной Рады. "Он сказал: я еще не успел. Мы так можем долго ждать, пока Сергей все сделает. Со всем уважением", - сказал Зеленский.

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Также Президент предлагал остаться в должности Анне Новосад из правительства Алексея Гончарука, но она тоже не захотела.

Тогда Зеленский вместе с Бабаком и профильным заместителем председателя Офиса президента Юрием Костюком начали искать других кандидатов.

Одним из них была Александра Антонюк, заместитель директора Института математики НАН Украины. "Великолепная женщина. Я уверен, что она присоединится к нам", - сказал Зеленский.

"После этого было еще несколько человек. Они тоже очень хорошие, но не могут быть министрами", - добавил президент. 

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Кандидатура Шкарлета была предложена на встрече с ректорами вузов 2 июня.

"Они все мне предложили. Первое - ректор Черниговского университета, 1972 года рождения, профессор, доктор экономических наук. Второе - мне сказали: у вас есть человек, который работает в Офисе президента много лет, он был заместителем министра Табачника, его зовут [Алексей] Днипров. И третий человек: у вас есть председатель комитета Сергей Бабак", - сказал Зеленский.

По его словам, он в среду поедет в Чернигов, чтобы больше узнать о Шкарлете.

"Приду в университет и просто хочу посмотреть, как он выглядит. Я хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек", - сказал он.

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Президент также отметил, что некорректно упрекать Шкарлета за членство в Партии регионов, поскольку в нее загоняли "всех учителей в областях".

Как сообщалось, должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад.

Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.

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Украина, Чернигов, ОПУ.
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