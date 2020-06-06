Малюська: Кабмин "прошел по самому краю полномочий"

Новости Украины:В Украине введение карантинных мероприятий нужно рассматривать с нескольких аспектов.

Введение карантинных мероприятий в Украине нужно рассматривать с нескольких аспектов, впрочем, главная задача государства - защита людей, поэтому с юридической точки зрения не предполагаются сложные юридические последствия для государства.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью Радио Свобода в субботу, 6 июня.

"Относительно юридической стороны карантина, то здесь наверняка есть три аспекта, три угла, под которым его стоит оценивать. Первое - это процедура. Есть немало дискуссий относительно того, была ли соблюдена полностью легальная процедура или нет. Короткий ответ - оценку даст суд, у нас есть множество исков в Окружном административном суде, где эти решения пересматриваются. Ключевой тезис, который нужно помнить: любое нарушение процедурное влечет незаконность принятого решения. Это касается не только актов Кабмина, но и корпоративных решений, решений юридических лиц, других административных актов. Только существенные нарушения процедуры, которые повлияли на суть акта, могут повлечь за собой признание его незаконным... Мы считаем, что серьезных нарушений не было при принятии каких-либо постановлений Кабмина относительно карантина", - сказал Малюська.

Впрочем, он отметил, что окончательное решение в этом вопросе будет принимать суд.

Относительно другого аспекта вопроса установления карантина - действовал ли Кабмин в пределах, установленных законом, как подчеркнул Малюська "мы прошли по самому краю полномочий".

"Дальше уже точно была бы незаконность. Рискованная тактика, никакого запаса мы себе не оставляли. По нашему мнению, в пределах полномочий", - сказал Малюська.

Третий аспект касается сбалансированности решений, которые Кабинет министров принимал по введению карантинных мероприятий.

"Это, как правило, то, что оценивается не столько в украинских, а в международных юрисдикциях, например, Европейский суд по правам человека. Там действительно оценивается, насколько сбалансирован был подход регулятора, поскольку права ограничили, а сопоставимо ли это было с теми опасностям, во избежание которых были такие ограничения прав человека. По нашему мнению, сбалансированность у нас соблюдена, потому что мы применили, в принципе, те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы", - сказал Малюська.

В то же время он добавил, что в случае, если суд решит что Конституция была нарушена при вводе в стране карантина, вероятно, государство будет нести убытки, но задача государства - заботиться о жизни, о здоровье людей, и в этом собственно и была суть нормативного акта правительства, которым вводились карантинные ограничения.

"Цель была - защитить людей. И это в целом удалось, если посмотреть на цифры заболеваемости, смертности... Я не вижу особо сложных последствий с юридической точки зрения, с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабинета министров. Они были на грани законности, но в пределах этой законности", - добавил министр юстиции.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности была приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

24 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая. С 22 мая начался второй этап смягчения карантинных мероприятий. Также Кабинет министров ввел адаптивный карантин до 22 июня.