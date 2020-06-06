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Кто может возглавить Минобразования: Зеленский назвал перечень кандидатов

Кто может возглавить Минобразования: Зеленский назвал перечень кандидатов
18:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:На эту должность претендуют четыре человека.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех кандидатов на должность министра образования и науки.

Как передает корреспондент, об этом он заявил на встрече с журналистами в резиденции Залесье под Киевом.

Зеленский сообщил, что на должность министра образования претендует, в частности, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет. Президент отметил, что в ближайшее время планирует посетить Чернигов.

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"Я собираюсь прийти в университет, я хочу посмотреть как он выглядит, я хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек", - добавил глава государства.

Также Зеленский заявил, что несколько раз предлагал народному депутату, председателю комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергею Бабаку должность руководителя Минобразования.

"У Бабака такой приоритет от президента Украины в этом государстве, как ни у какого другого человека в этом государстве. Но когда президент говорит господину Бабаку пять раз в день последнюю неделю: имей совесть, иди в министры - надо иметь, я бы вам сказал, что нужно иметь, чтобы решать такие вопросы и идти отвечать за это, а не говорить, что он плохой, а тот - такой себе", - отметил глава государства.

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По его словам, Бабак не поддерживает ни одного кандидата на должность министра образования.

"Он говорит: великолепный замминистра. Ну, это не разговор. Он нашел мне уже шесть заместителей министра вместо одного министра", - сказал Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что на должность министра образования ему рекомендовали руководителя Аппарата Офиса президента Алексея Днепрова, который был заместителем министра образования Дмитрия Табачника.

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Также Зеленский сообщил, что претенденткой на должность министра образования и науки является доктор наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк.

"Есть прекрасный человек в науке - Александра Антонюк, я уверен, что она к нам присоединится. Как кандидатура - она очень хорошая и может возглавить направление науки. Она может быть министром", - добавил президент.

До этого сообщалось, что Зеленский считает Арсена Авакова мощным министром внутренних дел.

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