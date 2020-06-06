Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду
Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду
ООС: боевики 4 раза нарушали "тишину", есть раненые
ООС: боевики 4 раза нарушали "тишину", есть раненые
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Билли Айлиш рассказала, почему не смогла избавиться от комплексов: "Немного тупо"
Билли Айлиш рассказала о своих комплексах: "Немного тупо"

Степанов: количество случаев COVID-19 растет из-за легкомыслия

Степанов: количество случаев COVID-19 растет из-за легкомыслия
18:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Украине рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за легкомыслия общества.

Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за легкомыслия общества.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.

"Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение — наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло, как полную их отмену", - написал Степанов.

В ВОЗ рекомендуют носить тканевые маски в общественных местах

Министр подчеркнул, что власть избрала стратегию адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса. "Карантин ДЕЙСТВУЕТ до сих пор. Важно не путать понятие смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и прежде", - отметил глава Минздрава.

Он обратил внимание, что статистика увеличения количества случаев COVID-19 наблюдается и в других странах. Так, по словам Степанова, уровень передачи вируса в Германии за последние дни вновь превышает критическое значение. В Китае готовятся к новой вспышке. Еще одной страной, власти которой объявили о начале второй волны, стала Южная Корея. В Бразилии и Индии также фиксируются новые антирекорды.

"В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан — тревожные. Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения", - написал Степанов. 

Денис Шмыгаль хочет запустить на Львовщине пулинг-тестирование на COVID-19

Он призвал всех граждан соблюдать противоэпидемические правила. С ними можно ознакомиться на официальных ресурсах Минздрава.

"Пользуйтесь масками, антисептиками и следуйте социальной дистанции! Не пренебрегайте правилами и средствами индивидуальной защиты, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и тех людей, кто с вами рядом!" - написал Степанов.

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждены 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки - 550. Выздоровели 11 812 человек, умерли — 777.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
04 Чеснок: чем полезен и чем опасен
05 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в Залесье
Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали
Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь