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Денис Шмыгаль хочет запустить на Львовщине пулинг-тестирование на COVID-19

Денис Шмыгаль хочет запустить на Львовщине пулинг-тестирование на COVID-19
15:43 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: КМУ

Новости Украины:Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска на Львовщине пулинг-тестирования на коронавирус.

Премьер Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска на Львовщине пулинг-тестирования на коронавирус, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook 

Козицкий сообщил, что Шмыгаль провел срочное совещание во Львовской облгосадминистрации по поводу урегулирования сложившейся ситуации в области из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

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"По результатам совещания Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала. Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, задействованных в процессе тестирования".

Во время совещания Шмыгаль отметил, что по статистике последних дней Львовщина стала своеобразным антирекордсменом. Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет. Источником роста стал город Львов. Из-за участившихся инцидентов Львовская область обогнала Черновицкую. Кроме этого, образовалась очередь на ПЦР тестирование.

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Украина, Кабмин, КМУ.
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