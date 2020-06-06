Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень

Новости Украины:В Украине Министерство юстиции планирует выставить на продажу тюрьмы, которыми сейчас не пользуются.

Министерство юстиции планирует выставить на продажу тюрьмы, которыми сейчас не пользуются.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью Радио Свобода.

По его словам, на этой неделе Минюст "заморозил" девять тюрем и планирует выставить их на продажу.

"Мы действительно сокращаем количество тюрем. Мы "замораживаем" девять тюрем на этой неделе. Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу. Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволяет. Он, собственно, зарегистрирован в Раде. Соответственно, мы планируем большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени", – проинформировал министр.

Он пояснил, что речь идет не о продаже тюрем, в которых содержат преступников, а о комплексах, которые не используются, однако государство содержит их на средства налогоплательщиков.

По словам Малюськи, для запуска этого процесса Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

"Мы хотели бы продать намного больше, чем есть спрос. Но наиболее интересные истории для продажи – это Львов. В пределах города есть сразу два учреждения, которые потенциально можно продать, и которые будут стоить дорого", – сказал он.

В то же время основной интерес для покупателей составят не помещение, а земельные участки, добавил министр. В первую очередь такие продажи касаются следственных изоляторов, но у Минюста также есть некоторые замороженные тюремные учреждения, которые планирует продать.

Как сообщалось, ранее в Минюсте также не исключали перенос Лукьяновского СИЗО за пределы Киева.