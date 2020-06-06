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Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень

Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень
19:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В Украине Министерство юстиции планирует выставить на продажу тюрьмы, которыми сейчас не пользуются.

Министерство юстиции планирует выставить на продажу тюрьмы, которыми сейчас не пользуются.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью Радио Свобода.

По его словам, на этой неделе Минюст "заморозил" девять тюрем и планирует выставить их на продажу.

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"Мы действительно сокращаем количество тюрем. Мы "замораживаем" девять тюрем на этой неделе. Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу. Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволяет. Он, собственно, зарегистрирован в Раде. Соответственно, мы планируем большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени", – проинформировал министр.

Он пояснил, что речь идет не о продаже тюрем, в которых содержат преступников, а о комплексах, которые не используются, однако государство содержит их на средства налогоплательщиков.

По словам Малюськи, для запуска этого процесса Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект. 

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"Мы хотели бы продать намного больше, чем есть спрос. Но наиболее интересные истории для продажи – это Львов. В пределах города есть сразу два учреждения, которые потенциально можно продать, и которые будут стоить дорого", – сказал он.

В то же время основной интерес для покупателей составят не помещение, а земельные участки, добавил министр. В первую очередь такие продажи касаются следственных изоляторов, но у Минюста также есть некоторые замороженные тюремные учреждения, которые планирует продать.

Как сообщалось, ранее в Минюсте также не исключали перенос Лукьяновского СИЗО за пределы Киева.

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Украина, Минюст, Тюрмы.
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