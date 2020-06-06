Пандемия COVID-19: В мире зафиксировали уже более 400 тысяч смертей

Новости Украины:Общее количество летальных случаев вследствие коронавирусной болезни Covid-19 в мире составляет 400 078.

По состоянию на вечер субботы 6 июня общее количество летальных случаев вследствие пандемии коронавирусной болезни Covid-19 в мире составляет 400 078.

Об этом сообщает Worldometer.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания составляет 6 918 902.

Выздоровели от болезни всего 3 386 274 пациента.

В первую тройку по числу зараженных входят США (1 976 457), Бразилия (651 980) и Российская Федерация (458 689).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки - 550. Выздоровели 11 812 человек, умерли - 777.