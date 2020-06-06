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Суббота, 06.06.2020
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Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
14:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:За сутки выявлено четырех новых инфицированных коронавирусом военнослужащих и работников Вооруженных сил.

В армии COVID-19 болеет 135 человек, за сутки выявлено четырёх новых больных.

Об этом в Facebook сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 10.00 6 июня в Вооруженных силах Украины болеют 135 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 142 человека, летальных случаев - 4", - сказано в сообщении.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 626 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения в Киеве. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

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Два человека (Львовская область - 1 военнослужащий, Ривненская область - 1 работник ВСУ) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 июня в Украине зарегистрировано 26 тыс. 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 тыс. 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

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Украина, ВСУ, Коронавирус.
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