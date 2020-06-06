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Штаб ООС: оккупанты уже 4 раза нарушали "тишину"

Штаб ООС: оккупанты уже 4 раза нарушали "тишину"
14:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:Вследствие обстрелов ранены двое бойцов Объединенных сил.

На Донбассе с начала суток и до 12.30 российско-оккупационные войска четырежды открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, сообщается на сайте Минобороны.

"На Луганском направлении после 8 часов утра из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово", - сказал пресс-секретарь.

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Он добавил, что на Донецком направлении с 8.30 и до 10.00 оккупанты выпустили две противотанковые ракеты по опорным пунктам Объединенных сил неподалёку от Богдановки, а также 7 мин 120-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил близ Опытного.

По словам Прауты, в этот же период в районе Марьинки враг применил крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Согласно имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

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"Подразделения Объединенных сил утренний всплеск активности противника заглушили интенсивным огнем из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия и в настоящее время держат ситуацию под полным контролем. Потери противника уточняются", - подчеркнул Праута.

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 12 раз нарушили режим тишины, двое украинских бойцов получили ранения.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.
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