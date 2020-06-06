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Лжеминера моста Метро отправили на лечение в психбольницу

Лжеминера моста Метро отправили на лечение в психбольницу
14:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Из-за склонности к суициду псевдоминера моста Метро Виталия Ткаленко поместили в психиатрическую больницу.

Виталия Ткаленко, который 1 июня "заминировал" мост Метро в столице, перевели из следственного изолятора в психбольницу.

Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Вчера срочно поместили его в больницу в связи с изменением меры пресечения", - сказала она и добавила, что указанное ходатайство накануне было срочно внесено в Днепровский райсуд Киева, рассмотрено и удовлетворено.

Максимец напомнила, что ранее мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, и до времени внесения залога его должны были содержать в СИЗО.

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"Там его после избрания меры пресечения осмотрел фельдшер... И из-за его неадекватного поведения и склонности к суициду вызвал "скорую" психиатрическую помощь, и его также осмотрели, дали своё консультативное заключение. И администрация СИЗО нам сообщила, что они рекомендовали содержать его не в условиях следственного изолятора, а в специализированном медицинском учреждении, под наблюдением, в условиях, которые исключают его опасное поведение", - пояснила пресс-секретарь.

Так, экстренно было проведено судебное заседание, суд удовлетворил ходатайство и вечером 5 июня мужчина был доставлен в специализированное медучреждение в поселке Глеваха Киевской области. Там он будет находиться до 29 июля включительно, согласно решению суда. Следующие решения относительно судьбы задержанного будут приниматься с учетом заключения психолого-психиатрической экспертизы, которая может быть назначена на следующей неделе.

На уточняющий вопрос, как была выявлена склонность Ткаленко к суициду, Максимец пояснила, что задержанный не пытался покончить с собой, но "высказывал намерения о том, что если его будут содержать в СИЗО, так он что-то с собой сделает".

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"Поэтому для его собственной безопасности, безопасности лиц, которые могли бы быть с ним в одной камере, врачи рекомендовали все же ему изменить меру пресечения. Что ему лучше быть в больнице, где ему смогут предоставить профессиональную психиатрическую помощь", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Также выясняется, не находится ли Ткаленко на учете в каком-то спецучреждении, ведь во время судебного заседания была предоставлена информация о том, что якобы полгода тому назад у него был "плохое психическое состояние".

Как известно, 1 июня 32-летний житель Киева Ткаленко позвонил в полицию с угрозой взорвать мост Метро в Киеве. Мужчину задержали. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили.

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Киев, Психбольница, Мост Метро, Минирование зданий.
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