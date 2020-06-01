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"Уже тенденция": Разумков отреагировал на "минирование" моста Метро

"Уже тенденция": Разумков отреагировал на "минирование" моста Метро
19:41 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал тенденцией минирование моста Метро, поскольку это "досадная неприятность" повторилась дважды.

 Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"К сожалению, досадная неприятность, которая повторяется дважды, это, пожалуй, уже тенденция. Однако, к сожалению, хочу повториться, это такая тенденция, которую трудно предсказать. Давайте дождемся результатов, и будем понимать, кто, что, зачем, уже в полном объеме. Только после этого уже будем принимать какие-то взвешенные решения", - сказал Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о том, является ли минирование моста Метро тенденцией или неприятностью.

Он отметил, что не видит оснований для проведения кадровых изменений в Кабинете министров.

Напомним, из-за сообщения о минировании моста Метро в столице неизвестным мужчиной, в метрополитене Киева сообщили об изменениях в работе курсирования поездов подземки. Сейчас движение в метро восстановлено.

В МВД сообщили подробности задержания "минера" моста Метро

Ранее стало известно, что анонимное сообщение о минировании поступило в 13:40 по спецлинии "102" от неустановленного мужчины. Он сообщил, что находится на мосту Метро и намерен подорвать взрывчатку. Позднее правоохранители задержали "минера" моста Метро.

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Все по теме:

Верховная Рада, Киев, Мост Метро, ВР Украины, Дмитрий Разумков, Мост Метро в Киеве.
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