"Уже тенденция": Разумков отреагировал на "минирование" моста Метро

Новости Украины:Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал тенденцией минирование моста Метро, поскольку это "досадная неприятность" повторилась дважды.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"К сожалению, досадная неприятность, которая повторяется дважды, это, пожалуй, уже тенденция. Однако, к сожалению, хочу повториться, это такая тенденция, которую трудно предсказать. Давайте дождемся результатов, и будем понимать, кто, что, зачем, уже в полном объеме. Только после этого уже будем принимать какие-то взвешенные решения", - сказал Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о том, является ли минирование моста Метро тенденцией или неприятностью.

Он отметил, что не видит оснований для проведения кадровых изменений в Кабинете министров.

Напомним, из-за сообщения о минировании моста Метро в столице неизвестным мужчиной, в метрополитене Киева сообщили об изменениях в работе курсирования поездов подземки. Сейчас движение в метро восстановлено.

Ранее стало известно, что анонимное сообщение о минировании поступило в 13:40 по спецлинии "102" от неустановленного мужчины. Он сообщил, что находится на мосту Метро и намерен подорвать взрывчатку. Позднее правоохранители задержали "минера" моста Метро.