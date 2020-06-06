На Одесчине задержали мужчину по подозрению в похищении человека

Новости Украины:На Одесчине полицейские задержали мужчину, вероятно, причастного к незаконному лишению свободы человека.

В Одессе полицейские задержали мужчину, вероятно, причастного к незаконному лишению свободы человека. При себе у него обнаружили пистолет, патроны и перечный баллончик. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

"Вчера вечером патрульные полицейские получили ориентировку на задержание автомобиля и водителя причастного к незаконному лишению свободы или похищению человека, совершенного в Киевском районе города", - сказано в сообщении.

Отмечается, что от дежурной службы патрульные получили информацию о возможном направлении движения разыскиваемого автомобиля в Приморском районе города. Экипажи патрульных обнаружили и заблокировали указанное транспортное средство на перекрестке улиц Базарной и Преображенской.

За рулем автомобиля находился 36-летний мужчина, у которого при поверхностной проверке обнаружили предмет, похожий на пистолет, патроны и перечный баллончик.

На место вызвали следственно-оперативную группу для проведения необходимых процессуальных действий.

Как сообщалось, в Киеве завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве женщины.