На Волыни и Донетчине усилили ограничительные меры

Новости Украины:На Волыни и Донетчине закрыты детские сады, гостиницы, а также запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Волынской и Донецкой областях усилили карантинные мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По словам Ляшко, в связи с ростом количества зараженных коронавирусом за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили мероприятия по ослаблению карантина.

В частности, в регионах закрыты детские сады, гостиницы, а также запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. Кроме того, в Донецкой области остановили междугороднее автобусное сообщение.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении", - заявил он.

Напоминаем, в Житомирской области усилены противоэпидемические мероприятия, поскольку ситуация в регионе не отвечает критериям смягчения карантина.