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На Виннитчине задержали сотрудников Укртрансбезпеки за взятку (Фото)

На Виннитчине задержали сотрудников Укртрансбезпеки за взятку (Фото)
23:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Прокуратура

Новости Украины:На Виннитчине сотрудники Укртансбезпеки систематически требовали и получали от перевозчиков неправомерную выгоду.

В Винницкой области задержали сотрудников Укртрансбезпеки, которые систематически требовали взятки от перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

"...раскрыли коррупционную схему обогащения должностных лиц Укртрансбезпеки. В частности, вчера, 5 июня, на столичном шоссе в городе Киев, после получения очередной суммы неправомерной выгоды от субъекта хозяйственной деятельности, который занимается грузовыми перевозками, задержан один из заместителей начальника Управления Укртрансбезпеки в Винницкой области и главного специалиста этого же органа, находившихся в командировке ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, группа должностных лиц Укртансбезпеки в Винницкой области, действуя по предварительному сговору, систематически требовала и получала от перевозчиков, в том числе иностранцев, неправомерную выгоду за создание условий беспрепятственного проезда дорожных пунктов несмотря на возможные нарушения относительно веса груза, количества часов непрерывного пребывания за рулем транспортных средств и тому подобное.

Так, правоохранителями зафиксирован ряд эпизодов получения неправомерной выгоды таким образом эквивалентной от 500 до 2000 гривен за каждое транспортное средство.

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Несмотря на то, что суммы неправомерной выгоды выглядят незначительными, в ходе обыска транспортного средства Укртрансбезпекы обнаружено банкноты разных номиналов в украинской гривне, румынских леях, российских рублях, евро и долларов США на общую сумму около 70 тыс. грн. Указанная сумма, по версии правоохранителей, может быть, так называемой, "черной прибылью" задержанных только за одни сутки.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 УК Украины и соответствующие ходатайства в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

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Прокуратура, Взятка, "Укртрансбезпека", Виннитчина.
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