На Виннитчине задержали сотрудников Укртрансбезпеки за взятку (Фото)

Новости Украины:На Виннитчине сотрудники Укртансбезпеки систематически требовали и получали от перевозчиков неправомерную выгоду.

В Винницкой области задержали сотрудников Укртрансбезпеки, которые систематически требовали взятки от перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

"...раскрыли коррупционную схему обогащения должностных лиц Укртрансбезпеки. В частности, вчера, 5 июня, на столичном шоссе в городе Киев, после получения очередной суммы неправомерной выгоды от субъекта хозяйственной деятельности, который занимается грузовыми перевозками, задержан один из заместителей начальника Управления Укртрансбезпеки в Винницкой области и главного специалиста этого же органа, находившихся в командировке ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, группа должностных лиц Укртансбезпеки в Винницкой области, действуя по предварительному сговору, систематически требовала и получала от перевозчиков, в том числе иностранцев, неправомерную выгоду за создание условий беспрепятственного проезда дорожных пунктов несмотря на возможные нарушения относительно веса груза, количества часов непрерывного пребывания за рулем транспортных средств и тому подобное.

Так, правоохранителями зафиксирован ряд эпизодов получения неправомерной выгоды таким образом эквивалентной от 500 до 2000 гривен за каждое транспортное средство.

Несмотря на то, что суммы неправомерной выгоды выглядят незначительными, в ходе обыска транспортного средства Укртрансбезпекы обнаружено банкноты разных номиналов в украинской гривне, румынских леях, российских рублях, евро и долларов США на общую сумму около 70 тыс. грн. Указанная сумма, по версии правоохранителей, может быть, так называемой, "черной прибылью" задержанных только за одни сутки.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 УК Украины и соответствующие ходатайства в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.