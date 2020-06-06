Правоохранители взяли под усиленную охрану курортные зоны на Одесчине

Новости Украины:На Одесчине к охране побережья привлекли более 500 правоохранителей.

Более 500 правоохранителей усиленно охраняют курортные зоны Одессы и области.

Сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"Нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны города Одессы и Одесской области. Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать", - заявили в МВД.

Всего запланировано привлечь более полутысячи правоохранителей из числа представителей ГУНП, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардейцы и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме.